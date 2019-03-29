Сумчанка после аварии пожаловалась на отношение в областной больнице Сумчанка Юлия Владимирова, которая пострадала в аварии пару недель назад, написала об отношении к лежачим больным в областной больнице.

«Крик души!!! Областная больница, отделение ортопедии! Лежу в больнице после аварии, ходить не могу, правая нога после операции, с левой неизвестно что, сделали только рентген (перелома нет), но ступать не могу, дальше будет обследование. То что происходит в больнице - АД (медсестёр и докторов не касается), если ты лежачий ты никому не нужен, извините за подробности (мне чтобы убрали судно, приходиться ждать по часу, всем этим ты дышишь, притом, что мимо тебя ходят и говорят «занята», игнорируют. Сегодня утром, судно так же никто не сменил, вся постель была скомкана, после сна, я лежала так, пока не пришла другая смена. Пока не заплатишь, к тебе никакого человеческого отношения. Со мной в палате два неходячих человека, элементарно что-то подать некому, слава богу ко мне пускают маму. Что делать, куда обращаться?», - спрашивает сумчанка в Фейсбуке.