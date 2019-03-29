Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 10:19692

Сумчанка после аварии пожаловалась на отношение в областной больнице

Сумчанка Юлия Владимирова, которая пострадала в аварии пару недель назад, написала об отношении к лежачим больным в областной больнице.

«Крик души!!! Областная больница, отделение ортопедии! Лежу в больнице после аварии, ходить не могу, правая нога после операции, с левой неизвестно что, сделали только рентген (перелома нет), но ступать не могу, дальше будет обследование. То что происходит в больнице - АД (медсестёр и докторов не касается), если ты лежачий ты никому не нужен, извините за подробности (мне чтобы убрали судно, приходиться ждать по часу, всем этим ты дышишь, притом, что мимо тебя ходят и говорят «занята», игнорируют. Сегодня утром, судно так же никто не сменил, вся постель была скомкана, после сна, я лежала так, пока не пришла другая смена. Пока не заплатишь, к тебе никакого человеческого отношения. Со мной в палате два неходячих человека, элементарно что-то подать некому, слава богу ко мне пускают маму. Что делать, куда обращаться?», - спрашивает сумчанка в Фейсбуке.

Общество Областная больница
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

В Сумской областной больнице прокомментировали обыски СБУ
01.07.2020 08:59

В Сумской областной больнице прокомментировали обыски СБУ

Глава тендерного комитета Сумской областной больницы Виктор Коцур опроверг информацию СБУ о завышенной стоимости аппаратов искусственной вентиляции легких, которые больница...

На новое оборудование для областной больницы не хватает денег
19.02.2020 17:42

На новое оборудование для областной больницы не хватает денег

На днях замглавы Сумского областного совета Татьяна Головко совместно с руководством Сумской ОГА с рабочим визитом посетила объекты строительства Сумской... 3

В Сумской областной больнице провели полную модернизацию МРТ
04.12.2019 16:19

В Сумской областной больнице провели полную модернизацию МРТ

В областной больнице на Троицкой, 48 провели полный апгрейд магнитнорезонансного томографа, благодаря чему можно получать достойные изображения при сравнительно небольшом...

17.06.2019 14:00

В Сумской больнице без денег не стали помогать ребенку с переломом позвонков (видео)

О вопиющем случае работы сумских медиков рассказал сумчанка Людмила Малимоненко....

В Сумской областной больнице открыли центр рентгенэндоваскулярной хирургии
29.03.2019 15:28

В Сумской областной больнице открыли центр рентгенэндоваскулярной хирургии

По статистике, именно сердечно-сосудистые заболевания занимают первое место в структуре болезней, которые обусловливают почти две трети всех случаев смерти и...

Новости

На Сумщине добавилось 14 случаев заболевания коронавирусом (подробности)
Сегодня 09:39
Власть меняется? Кабмин согласовал назначение нового главы Сумской ОГА
16.06.2021 14:02
Сумские пляжники и пляжницы отличились на чемпионате Украины
Сегодня 11:22
Сумские бейсболисты стартовали в чемпионате Украины
Сегодня 10:47
Сумчанка после аварии пожаловалась на отношение в областной больнице
Сегодня 10:19
Сумские фигуристы отличились на этапе Кубка Украины
Сегодня 08:19
Территорию пожарной части в Сумах протаранил грузовик
Вчера 17:34
Житель Сумщины задушил брата и пытался сжечь тело
Вчера 15:53
Глуховчанин погиб в канализации
Вчера 15:40
5 сломанных ребер, - вывод независимой комиссии врачей после осмотра избитого в полиции Шостки инкассатора
Вчера 15:29
Конотопчанка стала лучшим бомбардиром Суперлиги
Вчера 13:03
Шосткинцы стали чемпионами Украины
Вчера 12:50
view counter

Цитата

В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
голова Сумської ОДА

Статьи

Сумський прикордонний загін звертається до громадян про дотримання законодавства України з прикордонних питань
18.06.2021 13:11
На Сумщине завершилась основная сессия ВНО
18.06.2021 10:31
Зачем нужен наматрасник
16.06.2021 18:57
Коворкинг: в чем особенности и преимущества
16.06.2021 17:58
В Україні встановили нові карантинні норми
16.06.2021 17:25
Аппаратное лечение препятствует ухудшению зрения у детей ®
16.06.2021 15:08
Пока парк Счастья в Сумах не примут на баланс, ухаживать за ним некому...
16.06.2021 12:22
Людям, які рятують наші життя!®
16.06.2021 09:30
7 хвилин виступів та 19% прогулів: здобутки сумських депутатів під час весняної сесії
15.06.2021 09:47
Роковые 10 процентов: СНПО погубит не кризис, а судебные исполнители?
15.06.2021 09:00
Два роки реформ: у Києві відбувся Форум для журналістів
14.06.2021 15:03
На Сумщине коронавирусные показатели продолжают снижаться (итоги недели)
14.06.2021 12:41
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Афиша

Лука (Енріко Казароза, 2021)
Лука (Енріко Казароза, 2021)
Кино Планета Кіно
10.00; 12.00; 14.00; 16.00; 18.00
Поганці (Ренні Харлін, 2021)
Поганці (Ренні Харлін, 2021)
Кино Планета Кіно
16.00; 20.00
Острів Гренд-Айл (Стівен Кампанеллі, 2020)
Острів Гренд-Айл (Стівен Кампанеллі, 2020)
Кино Планета Кіно
13.00; 22.00
Битва світів (Лу Ян, 2021)
Битва світів (Лу Ян, 2021)
Кино Планета Кіно
12.00; 15.00; 20.00
На висотах Нью-Йорка (Джон М. Чу, 2021)
На висотах Нью-Йорка (Джон М. Чу, 2021)
Кино Планета Кіно
20.45; с 17.06.2021 - 22.00
Форсаж 9: Нестримна сага (Джастін Лін, 2020)
Форсаж 9: Нестримна сага (Джастін Лін, 2020)
Кино Кінопалац "Дружба"
14.15; 18.30
Спіріт: Дикий мустанг (Елейн Боґан, 2021)
Спіріт: Дикий мустанг (Елейн Боґан, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
12.35

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.