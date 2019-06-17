В областной больнице отреагировали на критику сумчанки, которая лечится после ДТП Заведующая отделение ортопедии и травматологии Сумской областной клинической больницы Наталья Яковенчук высказалась по поводу поста сумчанки, в котором та критически высказалась по поводу оказания помощи больным.

«На правах заведущей отделением ортопедии и травматологии КНП СОР «Сумская областная клиническая больница» хочется дополнить эмоциональные) посты https://www.facebook.com/profile.php?id=100007449827450 и объяснить с чем связана работа коллектива, кто для нас наши пациенты и кто мы.

Штат отделения это врачи, медсестры и младшие медицинские сестры (термин сегодняшнего дня, далее назовем саниторочками). Для меня эти люди – санитарочки, не санитарки и я объясню почему.

Отделение ориентировано на оказание помощи пациентам с заболеваниями опорно-двигательной системы (артрозы крупных суставов), скелетной травмой. Большая часть пациентов - пожилые люди с тяжелым течением артроза, нуждающиееся в хирургическом лечении. Ранее на своей странице я писала об успешном выполнении операций имплантации искусственных суставов как тазобедренных так и коленных. Такое хирургическое лечение во всем мире сопровождается внушительной статистикой осложнений, особенно это касается именно пожилых пациентов с сопутствующей тяжелой соматической патологией, таких как тромбоэмболия легочной артерии, жировая эмболия, застойные пневмонии, перипротезная инфекция.

Каждое из этих осложнений при его развитии, стремительном течении и несвоевременной медикаментозной коррекции, без должного ухода, способно завершить жизнь пациента как на этапе операции так и в послеоперационном периоде. Многие годы наработана четкая тактика этапной подготовки пациентов, неукоснительное соблюдение хирургической техники, жесткое соблюдение санэпиднорм и качественного ухода. Это же касается и пациентов со скелетной травмой в ДТП и при других обстоятельствах. Грозными осложнениями перелома бедренной кости являются геморрагический шок, развивающийся вследствие кровопотери. Отсутствие своевременного реагирования повлечет за собой развитие дальнейших осложнений, таких как тромбозы и т.д.

Рассказывая об этом, я хочу акцентировать внимание на сложной структуре заболеваний и травм. НО! Сотрудники отделения НЕ БОЯТСЯ БРАТЬ НА СЕБЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ по оказанию помощи таким людям. Значительная доля послеоперационных пациентов это пациенты, нуждающиеся в реанимационных мероприятиях, постоянном динамическом наблюдении. Сотрудники отделения успешно ведут пациентов к выздоровлению, улучшению качества жизни!

Пишущие мерзкие комментарии, залитые желчью и личными неудачами, в которых мы скоты, уроды и прочее, когда-нибудь задумывались о том, что реального полезного они делают для людей на планете Земля? Вчера? Сегодня? Что сделают завтра? Советую вам заглянуть в глаза пожилого мужчины или женщины, перенесшего эндопротезирование, которого мы учим сидеть, стоять возле коечки, правильно ходить, да, МЫ все! принимаем в этом участие – ВРАЧИ, МЕДСЕСТРЫ, САНИТАРОЧКИ, все МЫ ставим пациента на ноги – в его глазах радость, счастье и облегчение, потому что сегодня и завтра у него не будет той мучительной боли, с которой он жил долгие годы.

Теперь детальнее об участии санитарочек в слаженной работе областной ортопедии.

ЭТО ДИСЦИПЛИНА, УЧАСТИЕ, ВЫПОЛНЕНИЕ и ЖЕСТКИЙ КОНТРОЛЬ над СОБЛЮДЕНИЕМ САНЭПИДРЕЖИМНЫХ НОРМ. Сюда относится – регулярные уборки палат отделения и общей территории, не менее двух раз каждые сутки, это регулярная уборка процедурных кабинетов, вы в курсе что с рабочих поверхностей процедурных кабинетов берутся смывы (с целью определить наличие патогенного микроорганизма)? или для вас это просто стол?)) и самое главное – санитарочки НЕПОСРЕДСТВЕННО ухаживают за пациентом. ВСЕ пациенты отделения УХОЖЕНЫ - умыты, подмыты!!!, переодеты, их постели перестелены. Вы не верите?))) тогда почему ни у одного их наших постельных больных нет пролежней? – потому, что палатная санитарочка ухаживает за каждым пациентом, а это не просто, это не младенцам попы мыть. Удивительно, что именно ухоженные пациенты - претензиозны, удивительно, что избежавшие осложнений пациенты - претензиозны, удивительно, что хорошо прооперированные пациенты претензиозны – может перерабатываем)?

Кроме этого санитарочка младший помощник врача, особенно это касается ургенций, на них она всегда одна, к сожалению штатное расписание отделения не может себе позволить две санитарочки на смене (одна убирает, другая ухаживает), к сожалению...

И она перестилает, подмывает, переодевает, относит и моет горшки, относит материал пациентов для анализов (кровь, моча, кал), моет палаты, кабинеты, коридор, помогает держать руку/ногу когда пациент гипсуется, помогает удерживать пациента, когда у него делирий или другое психомоторное возбуждение, едет за пациентом в операционную (в описанное не мною дежурство) такого пациента забирали из операционной в 4.40, а поступил он ближе к часу ночи и кроме него утром, днем и вечером на смене у доктора тоже были люди с травмами, а значит работы у дежурившей санитарочки было «не присесть».

Кроме современных операций и послеоперационного восстановления больных, областное отделение работает как обычный травмпункт: и привезут к тебе кого угодно и из города и из области, с небольшой проблемой и в шоке, и нужно крайне быстро реагировать, а в это время в отделении пациенту после операции стало хуже, таких совпадений масса - адреналин и смертельная усталость(.

И не открывается у них от ваших отвергнутых попыток настойчиво засунуть копеечки или передать их в коробочке с мусором (шпионаж просто) ни второе ни третье дыхание, они РОВНО дышат, продуктивно работают, им не нужно ускоряться и невесело им от вашей бестактности.

Конечно есть человеческий фактор и мы не идеальны, но за маленькими минусиками каждого из сотрудников стоят большие плюсы участия и помощи. Человек, посвятивший себя медицине или даже временно работающий в медицине, не ОБСЛУЖИВАЮЩИЙ персонал, это давно пора понять, не в состоянии – смиритесь осознать, что это люди каждый день видят страдания, боль, кровь и это делает их другими, они живут этим. Да они не сюсюкают, они ни мамки, ни няньки – они с твердой решительностью делают свою РАБОТУ и вас, требующих внимания не один и не одна.

Финишируя, скажу следующее – известные посты - личное оскорбление для меня, плевок на сотни успешно пролеченных и поставленных на ноги пациентов, грязная тень на отделение с добрым именем – на наше детище, никто из нас не позволит чувствовать себя униженным, потому что мы знаем о сложностях, через которые нам приходиться проходить ежедневно и эти сложности делают нас сильнее. Относительно сложившейся ситуации сделаны правильные выводы», - написала она.