Евро-2022: сборная Украины вышла в 1/4 финала

В последнем туре не все зависело от сборной Украины. Все болельщики нашей команды параллельно наблюдали и за противостоянием между сборными Нидерландов и Сербии. К сожалению, из-за травмы не смог помочь команде сумчанин Артем Фаренюк.
Украина и Португалия, которая является действующим чемпионом мира и Европы, провели обоюдоострый первый тайм, но Кирилл Цыпун и Андре Соуза не давали соперник отправить мяч в их ворота. В параллельной встрече нидерландцы были впереди со счетом 1:0.
Во втором тайме наш главный конкурент в группе А забил второй гол, и ситуация стала более напряженной. Сине-желтым никак не удавалось отличиться, и Александр Косенко начал задействовать пятого полевого, ведь ничья и поражение были почти равнозначным результатом для украинцев.
В параллельном матче все перевернулось вверх дном, и сербы повели со счетом 3:2. Наша команда продолжала играть с пятым полевым, однако быструю атаку на ворота Цыпуна сумел воплотить в гол Зики.
На последней минуте два прекрасных шанса, чтобы свести матч к ничьей имел Журба, но Андре Соуза продолжил творить чудеса на последнем рубеже.
Как итог, поражение, которое все же дарит нашей команде билет в четвертьфинал.
На этой стадии 31 января подопечные Александра Косенко сыграют с победителем группы В – сборной Казахстана.
Украина – Португалия – 0:1 (0:0 )
Голы: Зики (37)
Предупреждение: Шотурма (33), Абакшин (40)
Украина: Цыпун – Чернявский, Корсун, Шотурма (к), Зварыч – Лебедь, Серый, Абакшин, Журба – Савенко
Португалия: Андре Соуза – Эрик, Жоау Матуш (к), Бруну Коэлью, Госпожа Варела – Томаш Пасу, Афонсу Жезуш, Зики, Тьягу Бриту – Андре Коэлью, Фабиу Сесилиу, Мигел Анжелу, Паулета
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