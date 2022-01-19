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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Евро-2022: сборная Украины вышла в 1/4 финала

Для сборной Украины на чемпионате Европы по футзалу в Нидерландах групповая стадия завершилась удачно, несмотря на два поражения в группе.

В последнем туре не все зависело от сборной Украины. Все болельщики нашей команды параллельно наблюдали и за противостоянием между сборными Нидерландов и Сербии. К сожалению, из-за травмы не смог помочь команде сумчанин Артем Фаренюк.

Украина и Португалия, которая является действующим чемпионом мира и Европы, провели обоюдоострый первый тайм, но Кирилл Цыпун и Андре Соуза не давали соперник отправить мяч в их ворота. В параллельной встрече нидерландцы были впереди со счетом 1:0.

Во втором тайме наш главный конкурент в группе А забил второй гол, и ситуация стала более напряженной. Сине-желтым никак не удавалось отличиться, и Александр Косенко начал задействовать пятого полевого, ведь ничья и поражение были почти равнозначным результатом для украинцев.

В параллельном матче все перевернулось вверх дном, и сербы повели со счетом 3:2. Наша команда продолжала играть с пятым полевым, однако быструю атаку на ворота Цыпуна сумел воплотить в гол Зики.

На последней минуте два прекрасных шанса, чтобы свести матч к ничьей имел Журба, но Андре Соуза продолжил творить чудеса на последнем рубеже.

Как итог, поражение, которое все же дарит нашей команде билет в четвертьфинал.

На этой стадии 31 января подопечные Александра Косенко сыграют с победителем группы В – сборной Казахстана.

Украина – Португалия – 0:1 (0:0 )

Голы: Зики (37)

Предупреждение: Шотурма (33), Абакшин (40)

Украина: Цыпун – Чернявский, Корсун, Шотурма (к), Зварыч – Лебедь, Серый, Абакшин, Журба – Савенко

Португалия: Андре Соуза – Эрик, Жоау Матуш (к), Бруну Коэлью, Госпожа Варела – Томаш Пасу, Афонсу Жезуш, Зики, Тьягу Бриту – Андре Коэлью, Фабиу Сесилиу, Мигел Анжелу, Паулета

Спорт Сборная Украины Футзал
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