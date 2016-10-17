На Сумщине криминальное трио подозревают в организация ОПГ При процессуальном руководстве Сумской областной прокуратуры уведомлено о подозрении трем лицам в организации преступного собрания и мошенничестве (ч. 1 ст. 255-2 и ч. 2 ст. 190 УК Украины).

Напомним: в октябре прошлого года, в ходе масштабной спецоперации в Сумской области, правоохранители блокировали криминальную группировку, которую координировали «воры в законе».

В ходе следствия установлено, что участники группировки пытались распространить преступное влияние на жителей нескольких регионов. Они запугивали граждан, а полученные средства направляли на пополнение воровской «кассы» и поддержание осужденных сторонников в местах лишения свободы.

В октябре трем организаторам группировки было сообщено о подозрении в установлении и распространении преступного воздействия (ч. 2 ст. 255-1), а также по факту вымогательства (ч. 2 ст. 289 УК Украины). В настоящее время им инкриминированы и вышеупомянутые статьи.

Деятельность лиц прекращена следователями следственного управления Главного управления Нацполиции в Сумской области совместно с сотрудниками Управления Службы безопасности Украины в Сумской области, Управления стратегических расследований в Сумской области при содействии оперативного блока Государственного учреждения «Сумская исправительная колония», сообщает прокуратура области.