В Сумах на переходе сбили пешехода, переходившего дорогу на красный свет В результате наезда легкового автомобиля на пешехода последний получил телесные повреждения и попал в больницу.

Вчера, около 7 часов по улице Леваневского в городе Сумы, 54-летний водитель, двигаясь на автомобиле Renault Kangoo, совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на красный сигнал светофора.

В результате ДТП 56-летний пешеход получил телесные повреждения и был госпитализирован на лечение в Сумскую областную клиническую больницу. Признаков опьянения у участников ДТП не обнаружено.

В рамках открытого уголовного производства по ч.1 ст. 286 «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами» Уголовного кодекса Украины начато досудебное следствие, в ходе которого будут установлены причины и обстоятельства происшествия, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.