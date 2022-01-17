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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 11:51648

В Сумах на переходе сбили пешехода, переходившего дорогу на красный свет

В результате наезда легкового автомобиля на пешехода последний получил телесные повреждения и попал в больницу.

Вчера, около 7 часов по улице Леваневского в городе Сумы, 54-летний водитель, двигаясь на автомобиле Renault Kangoo, совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на красный сигнал светофора.

В результате ДТП 56-летний пешеход получил телесные повреждения и был госпитализирован на лечение в Сумскую областную клиническую больницу. Признаков опьянения у участников ДТП не обнаружено.

В рамках открытого уголовного производства по ч.1 ст. 286 «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами» Уголовного кодекса Украины начато досудебное следствие, в ходе которого будут установлены причины и обстоятельства происшествия, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Дтп
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