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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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На Сумщине выбрали директора Агентства регионального развития

20 января состоялось заседание Наблюдательного совета Учреждения «Агентство регионального развития Сумской области», в ходе которого проведен конкурсный отбор на должность директора Агентства.

Конкурс проводился в 2 этапа. На первом этапе, в пределах установленного срока подачи документов (с 5 по 14 января 2022 года), в Наблюдательный совет поступили документы от 6 претендентов для участия в конкурсе на должность директора Агентства.

Документы были предоставлены всеми претендентами согласно действующему законодательству и основным требованиям, установленным Положением о конкурсе, утвержденным Наблюдательным советом (протокол №1 от 24 декабря 2021 года).

На втором этапе конкурсного отбора было проведено обсуждение презентаций концепций развития Агентства и собеседования с кандидатами.

Членами Наблюдательного совета определен победителем конкурсного отбора Старикова Григория Николаевича, набравшего наибольшее количество баллов среди претендентов на указанную должность.

Справка

Агентство регионального развития является неприбыльным и небюджетным учреждением, которое образуется на основе партнерства между государственным, частным и общественным секторами, организациями работодателей и их объединениями.

Главная цель деятельности агентства – эффективная реализация государственной региональной политики.

Общество Агентство регионального развития
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