На Сумщине выбрали директора Агентства регионального развития

Конкурс проводился в 2 этапа. На первом этапе, в пределах установленного срока подачи документов (с 5 по 14 января 2022 года), в Наблюдательный совет поступили документы от 6 претендентов для участия в конкурсе на должность директора Агентства.
Документы были предоставлены всеми претендентами согласно действующему законодательству и основным требованиям, установленным Положением о конкурсе, утвержденным Наблюдательным советом (протокол №1 от 24 декабря 2021 года).
На втором этапе конкурсного отбора было проведено обсуждение презентаций концепций развития Агентства и собеседования с кандидатами.
Членами Наблюдательного совета определен победителем конкурсного отбора Старикова Григория Николаевича, набравшего наибольшее количество баллов среди претендентов на указанную должность.
Агентство регионального развития является неприбыльным и небюджетным учреждением, которое образуется на основе партнерства между государственным, частным и общественным секторами, организациями работодателей и их объединениями.
Главная цель деятельности агентства – эффективная реализация государственной региональной политики.
НА Сумщине планируют запустить пилотный проект по созданию Агентства регионального развития, объединенного с Офисом евроинтеграции....
Сегодня, 29 мая, в «Розумному хабі» пройдет презентация концепции создания Агентства регионального развития....
Во время Международного форума «Открываем ворота в Европу» на Сумщине подписан Меморандум о сотрудничестве по созданию Агентства регионального развития Сумской...
26 мая в ходе международной выставки «Слобожанский мост» планируется подписание Меморандума с потенциальными соучредителями этого агентства....