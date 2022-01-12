В Сумах три пожарки тушили возгорание частного дома

О пожаре сообщил владелец, ощутивший резкий запах дыма в помещении. На место происшествия было направлено отделение дежурных караулов и 3-й государственных пожарно-спасательных частей.
По прибытию было установлено, что огнем охвачено перекрытие на площади до 4 кв. м, образовалась угроза дальнейшего распространения огня на остальные жилые дома.
В 20:27 возгорание локализовали, а в 20:54 полностью ликвидировали.
Всего к ликвидации было привлечено 3 единицы специальной техники и 10 человек личного состава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
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