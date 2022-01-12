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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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В Сумах три пожарки тушили возгорание частного дома

24 января в 20:12 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о возгорании жилого дома по ул. Александра Невского в г. Сумы.

О пожаре сообщил владелец, ощутивший резкий запах дыма в помещении. На место происшествия было направлено отделение дежурных караулов и 3-й государственных пожарно-спасательных частей.

По прибытию было установлено, что огнем охвачено перекрытие на площади до 4 кв. м, образовалась угроза дальнейшего распространения огня на остальные жилые дома.

В 20:27 возгорание локализовали, а в 20:54 полностью ликвидировали.

Всего к ликвидации было привлечено 3 единицы специальной техники и 10 человек личного состава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Общество Пожар
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