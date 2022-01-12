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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 10:35423

Сумчан запрошують на березневий трейл

No Limits - трейловий забіг максимально віддаленими куточками міста Суми.

RaceProject 5 березня проводить трейловий забіг No Limits.

Учасникам пропонуються дві дистнації: 6 і 13км.

Сторінка події в фейсбук.

Реєестрація тут.

Спорт Анонс Трейл
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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