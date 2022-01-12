Сумчан запрошують на березневий трейл

RaceProject 5 березня проводить трейловий забіг No Limits.
Учасникам пропонуються дві дистнації: 6 і 13км.
Реєестрація тут.
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