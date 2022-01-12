Сегодня сумчанин сыграет за сборную на Евро-2022 Сегодня, 23 января, пройдет второй матч сборной Украины по футзалу.

Чемпионат Европы по футзалу продолжается в Нидерландах. Сборная Украины после неожиданной осечки в первом туре в матче против хозяев турнира 2:3 сегодня сыграет против сборной Сербии, которая в первом туре проиграла чемпионам Европы португальцам 2:4.

Начало игры в 15.30. За украинскую команду играет сумчанин Артем Фаренюк, который играет за чемпиона Украины ивано-франковский «Ураган».

Тарнсляция здесь.