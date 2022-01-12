Сумские биатлонисты в ТОП-6 на Кубке мира Заключительный день седьмого этапа Кубка мира в Антхольце стартовал мужской эстафетой.

Старший тренер мужской сборной Юрай Санитра в этой гонке выбрал непривычную для нынешнего сезона расстановку состава, объясняя это необходимость потренировать этапы для олимпийской смешанной эстафеты, пишет biathlon.com.ua.

На первый этап был отправлен сумчанин Богдан Цымбал и с ролью стартера справился очень достойно! Лежку он прошел с одним промахом, но стрелял быстро – по крайней мере, на трассу ушел первым из тех, кто использовал запасные патроны. На втором рубеже также понадобилось шесть выстрелов, но при этом и большинство соперников не обошлись без промахов. И что самое важное – на последнем круге Богдан очень здорово держал скорость и даже отыграл пару позиций после выхода со стадиона! К окончанию своего отрезка Цымбал пришел седьмым менее чем в полуминуте от лидеров.

А выиграл первый этап Фабьен Клод, который на десять мишеней потратил всего один запасной патрон, а на последнем круге сумел на 8 секунд оторваться от преследователей. Но все фавориты были рядом: Норвегия, Германия, Беларусь, Россия – все финишировали в первой шестерке.

Дальше в бой бросился Дмитрий Пидручный, который после пропуска двух стартов аккумулировал максимум сил для эстафеты. В связке со скоростным Даниилом Серохвостовым наш капитан уже к середине первого круга влился в группу команд, оспаривающих промежуточное третье место! У Пидручного было время посидеть за спинами соперников и немного отдышаться, а потому два промаха в лежке стали неприятным сюрпризом.

Перед стойкой Дмитрию пришлось поработать самостоятельно, но к самой стрельбе подошел более сосредоточенно и обошелся без запасных патронов, сохранив пятое место. Впереди снова маячила спина Серохвостова – и это был тот важный визуальный контакт, который позволил украинцу удержаться в борьбе за призы. Свой этап Пидручный так и закончил пятым – в 24-х секундах позади лидеров, но всего в 10-ти секундах от подиума!

Лидером же к середине эстафеты пришла команда Норвегии, у которой на втором этапе солировал Тарьей Бё. А между норвежцем и украинцем передать эстафету успели Антонин Гигонна, Даниил Серохвостов и Филипп Хорн. Неудача на этом отрезке подстерегла команду Беларуси – причем отнюдь не на рубеже. Дмитрий Лазовский вылетел с трассы ровно в том же месте, которое вчера стало роковым для чешки Люции Харватовой. После этого падения белорусы, уверенно шедшие в шестерке, откатились на девятую позицию с полутораминутным отставанием.

На третьем этапе набирающий оптимальные кондиции Йоханнес Бё прямо со старта рванул так, что уже к первом рубежу оформил полуминутный запас! Да еще и стрелял идеально – без единого промаха! Понятно, что при этом норвежец все больше отдалялся от преследователей и к передаче эстафеты практически гарантировал своей команде победу – перевес над ближайшим соперником Симоном Дестьё перевалил за минуту!

Для нашего Антона Дудченко этап получился довольно тяжелым. Четыре запасных патрона – уже много для сегодняшней гонки, но еще и скорость наш спортсмен демонстрировал не слишком оптимистичную, пропуская на дистанции соперников вперед. Увы, среди первой восьмерки команд у Антона худшие и чистая скорость, и общее время на этапе… Как следствие – перед последним этапом Украина переместилась на седьмую позицию.

Решать судьбу итогового места команды выпало Артему Приме, которого Юрай Санитра, похоже, видит финишером смешанной эстафеты. В целом, каши наш опытный биатлонист не испортил: несмотря на три промаха на рубежах, он сумел переместиться на шестую строчку. Причем дистанция от подиума составила всего 34 секунды – это при 11-ти суммарных запасных патронах, что для сегодняшней гонки было многовато.

А впереди Ветле-Сьястад Кристиансен вел абсолютно свою, отдельную гонку. Один запасной патрон в стойке не заставил даже минимально расстроиться болельщиков норвежской сборной. На финише преимущество скандинавов составило 1:57,2. За последние четыре года это наибольшее преимущество в мужских эстафетах на Кубке мира. До этого в Хохфильцене в декабре 2017 года те же норвежцы выиграли эстафету с перевесом 1:54,9.

В борьбе за оставшиеся места на подиуме все перевернул последний круг. Фаворитом на него уходил молодой француз Эрик Перро, имевший 11 секунд запаса на 2,5 километра. Но удержать вторую строчку Перро не удалось, да и вообще на последних сотнях метров Францию вытолкнули с подиума. Самым опытным в компании претендентов на серебро оказался Эдуард Латыпов, который сначала догнал пару Перро-Фратцшер, а затем без труда сбросил француза и немца, спокойно финишировав вторым. А в споре спортсменов, еще в начале сезона «рубившихся» на Кубке IBU, Лукас Фратцшер оказался сильнее, принеся бронзу Германии.

В Кубке наций Норвегия продолжает лидировать, опережая на 104 балла выбравшихся на вторую позицию россиян. Сборная Украины в этой гонке сумела обойти неудачно выступивших итальянцев и вернулась на седьмую строчку. Более того, резервный состав Швеции сегодня провалил эстафету, закончив ее аж 17-м в круге от лидеров (!), и теперь после Олимпиады наши парни могут попробовать посоперничать и со скандинавами, до которых остается всего 44 очка.

Эстафета. Мужчины

1. Норвегия (0+4) 1:12:14,7

2. Россия (1+12) +1:57,2

3. Германия (0+4) +2:04,4

4. Франция (0+7) +2:20,5

5. Канада (1+8) +2:31,5

6. Украина (0+11) +2:38,7