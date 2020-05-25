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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 14:38203

Сумские копы задержали нелегала

Патрульные обнаружили иностранца, который, вероятно, незаконно находится на территории Украины.

На автодороге Н 12 Сумы - Полтава, в городе Тростянец, патрульные остановили Volkswagen Passat. За рулем автомобиля инспекторы обнаружили 68-летнего иностранца. У мужчины не было никаких документов, подтверждающих законность его пребывания на территории нашего государства.

Для выяснения обстоятельств происшествия патрульные вызвали на место следственно-оперативную группу.

Право Нелегалы
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