Сумские копы задержали нелегала Патрульные обнаружили иностранца, который, вероятно, незаконно находится на территории Украины.

На автодороге Н 12 Сумы - Полтава, в городе Тростянец, патрульные остановили Volkswagen Passat. За рулем автомобиля инспекторы обнаружили 68-летнего иностранца. У мужчины не было никаких документов, подтверждающих законность его пребывания на территории нашего государства.

Для выяснения обстоятельств происшествия патрульные вызвали на место следственно-оперативную группу.