Сумские копы задержали нелегала

На автодороге Н 12 Сумы - Полтава, в городе Тростянец, патрульные остановили Volkswagen Passat. За рулем автомобиля инспекторы обнаружили 68-летнего иностранца. У мужчины не было никаких документов, подтверждающих законность его пребывания на территории нашего государства.
Для выяснения обстоятельств происшествия патрульные вызвали на место следственно-оперативную группу.
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