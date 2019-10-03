На руке киевской школьницы взорвались смарт-часы

Информацию о травмированном ребенке «ФАКТАМ» подтвердила директор школы № 99 в Днепровском района Киева Галина Собчук. По ее словам, мама одной из учениц младших классов сообщила, что утром 4 февраля по пути в школу пострадала ее дочь, сообщают "Факты". Более подробная информация о ребенке, характере травм и проч., согласно Закону «О защите персональных данных», не разглашается. Также не указывается, какие именно часы были на руке у девочки.
Родственница пострадавшей школьницы рассказала «ФАКТАМ», что это были детские смарт-часы очень известной и популярной марки. Девочка сейчас находится под капельницами в ожоговом центре, её готовят к операции на завтра.
Информация о том, что смарт-часы наносят травмы их владельцам, появляется не впервые. Так, в 2015 году было несколько случаев, когда устройства Apple Watch обжигали запястья своим владельцам. В 2018 году пользователи жаловались, что во время зарядки сильно перегреваются Samsung Galaxy Watch. А осенью прошлого года, после того как были презентованы Apple Watch SE, появилось несколько сообщений о внезапном перегреве этих часов, повлекшем ожоги. Но до взрывов ни в одном случае не доходило.
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