В Сумах автоледи на БМВ устроила ДТП перед светофором

На месте происшествия инспекторы выяснили, что 28-летняя водитель транспортного средства BMW не выбрала безопасной скорости движения, не соблюдала безопасную дистанцию, в результате чего допустила столкновение с транспортным средством Ford Transit.
Транспортные средства получили механические повреждения.
Патрульные оформили материалы и составили на руле BMW админпротокол по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) КУоАП.
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