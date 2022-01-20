В Сумах автоледи на БМВ устроила ДТП перед светофором Вчера патрульным поступило сообщение о ДТП на улице Металлургов.

На месте происшествия инспекторы выяснили, что 28-летняя водитель транспортного средства BMW не выбрала безопасной скорости движения, не соблюдала безопасную дистанцию, в результате чего допустила столкновение с транспортным средством Ford Transit.

Транспортные средства получили механические повреждения.

Патрульные оформили материалы и составили на руле BMW админпротокол по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) КУоАП.