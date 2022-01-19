На Сумщине полицейские выясняют причины взрыва в доме

К работникам Роменского районного отдела полиции из линий 103 поступило сообщение о том, что в результате взрыва в доме получила телесные повреждения пожилая женщина, которая как раз находилась на кухне, где произошел взрыв.
По приезду правоохранители обнаружили поврежденную в результате взрыва часть дома 74-летней потерпевшей. Родственники же старушки, находившиеся в другой комнате во время происшествия, к счастью не пострадали.
Сейчас по данному факту правоохранители проводят проверку и выясняют причины, вызвавшие взрыв.
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