В Сумах трое парней сбежали из центра социально-психологической реабилитации детей Около трех с половиной часов понадобилось сотрудникам полиции, чтобы вернуть беглецов в заведение.

Сегодня около 04:30 в полицию поступило сообщение от воспитателя, которая увидела, как трое детей покидают помещение центра социально-психологической реабилитации детей, расположенного по ул. Ковпака в г. Сумы.

Правоохранители немедленно выехали на место происшествия и установили, что из детского центра исчезли три парня 14, 15 и 16 лет. В то же время на поиски ориентированы все наряды Управления патрульной полиции в Сумской области и групп реагирования патрульной полиции Сумского района.

Получив информацию от небезразличных граждан о возможном направлении беглецов, полицейские отправились к окраине города. Благодаря тщательной отработке местности правоохранители нашли ребят в одном из заброшенных домов.

Жизни и здоровью детей ничего не угрожает. Сотрудники ювенальной превенции выясняют причины побега, а также проводят с ними профилактические беседы, разъясняя им опасность таких поступков, сообщает Отдел коммуникации полиции в Сумской области.