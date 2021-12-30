На Ахтырщине полицейские отыскали женщину, которая со вчерашнего дня бродила по окраинам сел Соседи заметили исчезновение пенсионерки только утром, о чем сразу же сообщили родственникам и обратились в полицию. Менее полутора часов понадобилось полицейским, чтобы установить место нахождения женщины.

В Ахтырский районный отдел полиции ГУНП в Сумской области поступило сообщение об исчезновении 72-летней жительницы села Качановка. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа полиции. Опросив местных жителей, полицейские отправились в сторону леса между селами Молодецкое, Гнилица и Ясеново. Благодаря информации, которую сообщили проезжавшие мимо граждане, полицейским удалось встретить следы пенсионерки, которая блуждала по снежным заносам. Женщина довольно далеко зашла в лес, куда проехать на автомобиле не было возможности. Сотрудники полиции вывели женщину из леса, посадили отогреваться в служебном автомобиле и отвезли к родственникам, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.