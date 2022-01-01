На Сумщине снова прогнозируют похолодание 17 января погоду в Сумской области будут определять атмосферные фронты и котловина циклона.

Ожидается облачная погода, ночью небольшой снег, слабый туман, днем снег, мокрый снег, местами налипание мокрого снега, слабая метель, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с. Температура ночью -4..-9°С, днем -3..+2°С. Внимание! В течение суток 17 января по Сумской области и Сумы ожидаются порывы юго-западного ветра 15-20 м/с, в течение суток на дорогах гололедица (I-й уровень опасности, желтый). 18 января: облачно с прояснениями, временами снег, слабая метель, на дорогах гололедица. Ветер северо-западный 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура в течение суток -2...-7°С. 19 января: переменная облачность, местами небольшой снег, на дорогах гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью -10...-15°С, днем -5..-10°С.