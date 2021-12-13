Сумские баскетболисты проиграли дублю чемпионов Украины 9-10 января прошли матчи 8-го тура чемпионата Украины по баскетболу в высшей лиге.

Сборная Сумской области – БК «СумДУ» играла на выезде против «Прометея-2-ДДТУ» из Слобожанского с Днепропетровщины. Обе игры завершились победами хозяев 68:61 и 74:53. В обоих играх лучшим в составе гостей был Евгений Бречко – 16 и 13 очков.

После 16 игр на счету сумчан 7 побед и 9 поражений и четвертое место в группе 1.