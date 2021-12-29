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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Сумська міська галерея запрошує на нову виставку

Міська галерея запрошує з вівторка, 11 січня, на виставку живопису художника, талановитого мураліста, майстра імпровізації та оригінальності Єгора АВДЄЄНКА «Вода».

Картини виконані в напрямку «постмодернізм», якому властиві розмиття меж мистецьких жанрів і напрямів, усунення відокремленості автора від глядача, проголошення відносності істини та цінностей, деконструкція, гра та іронія.

Переглянути виставку «Вода» можна буде з 11 по 30 січня (офіційна презентація – 11 січня о 16:30).

Вхід вільний з дотриманням умов карантинних обмежень (вул. Соборна, 27)

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