Сумська міська галерея запрошує на нову виставку

Картини виконані в напрямку «постмодернізм», якому властиві розмиття меж мистецьких жанрів і напрямів, усунення відокремленості автора від глядача, проголошення відносності істини та цінностей, деконструкція, гра та іронія.
Переглянути виставку «Вода» можна буде з 11 по 30 січня (офіційна презентація – 11 січня о 16:30).
Вхід вільний з дотриманням умов карантинних обмежень (вул. Соборна, 27)
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