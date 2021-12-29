В Сумах грузовик снес электроопору

Водитель во время управления автомобилем не соблюдал безопасный скоростной режим, в результате допустил столкновение с конструкцией. От силы удара опора упала, преградив движение транспорта на указанном участке.
На место происшествия выехали работники электротехнической службы КП «Электроавтотранс», служба безопасности предприятия и полиция. В течение 5 часов аварийная служба проводила работы по устранению последствий аварии и уже к утру понедельника коммунальный транспорт осуществлял перевозку пассажиров в обычном режиме.
В настоящее время после подвоза спецчастей и элементов контактной сети на дополнительную анкерованную растяжку выполняются подготовительные работы по установке новой опоры.
Администрация предприятия обращается к водителям с просьбой быть максимально внимательными, осторожными и соблюдать ПДД, чтобы не подвергать опасности себя и других участников дорожного движения, пишет КП «Электроавтотранс».
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