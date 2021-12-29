В Сумах грузовик снес электроопору ДТП произошло в воскресенье, 9 января, в 22:39 на пересечении улиц Ремесленная - Металлургов.

Водитель во время управления автомобилем не соблюдал безопасный скоростной режим, в результате допустил столкновение с конструкцией. От силы удара опора упала, преградив движение транспорта на указанном участке.

На место происшествия выехали работники электротехнической службы КП «Электроавтотранс», служба безопасности предприятия и полиция. В течение 5 часов аварийная служба проводила работы по устранению последствий аварии и уже к утру понедельника коммунальный транспорт осуществлял перевозку пассажиров в обычном режиме.

В настоящее время после подвоза спецчастей и элементов контактной сети на дополнительную анкерованную растяжку выполняются подготовительные работы по установке новой опоры.

Администрация предприятия обращается к водителям с просьбой быть максимально внимательными, осторожными и соблюдать ПДД, чтобы не подвергать опасности себя и других участников дорожного движения, пишет КП «Электроавтотранс».