Синоптики предупреждают о снижении температуры и гололедице

10 января: Облачно, ночью снег, мокрый снег, местами налипание мокрого снега, местами туман, днем небольшой снег, на дорогах гололедица. Ветер ночью южный, днем северо-западный, 5-10 м/с. Температура в течение суток -4...+1°.
11 января: Облачно с прояснениями, без существенных осадков, на дорогах гололедица. Ветер северный 5-10. Температура ночью -3..-8°, днем -1..-6°.
12 января: Переменная облачность, без существенных осадков, на дорогах гололедица. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура ночью -10...-15°, днем -8..-13°.
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