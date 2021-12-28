У Сумах відзначили 147 річницю Никанора Онацького Щорічно 9 січня за новим стилем Сумський обласний художній музей відзначає день народження свого фундатора та першого директора Никанора Онацького.

З 147 річницю з дня народження видатного музейника, художника прийшли привітати фотохудожник Сергій Гуцан і «Друзі Дагера».

Вечір було присвячено Онацькому – фотографу. В меморіальному фонді музею зберігається близько 300 світлин Никанора Харитоновича, який крім живопису, захоплювався фотографією, навчав своїх учнів, дітей, залишивши велику спадщину.

Гості ознайомилися з альбомами, де вміщені фото мами Никанора Харитоновича – Тетяни Іванівни, дружини Надії Василівни в українських строях (митець захоплювався етнографією), світлини дітей. Документальне фото, де Никанор Онацький в Одеському художньому училищі серед однокурсників і з видатним учителем-пейзажистом Кіріаком Костанді. Й останнє прижиттєве фото в Полтаві, влітку серед друзів на вул. Магістральній, де мешкала родина митця. 4 вересня 1937 р. художника втретє заарештували, а 23 листопада того ж року, за сфабрикованою справою, розстріляли.

Наукові співробітники Ганна Святець, Олена Гагіна прочитали спогади Надії Василівни, Оксани Никанорівни, лунали й вірші Никанора Харитоновича. Тепла атмосфера завершилася змістовними подарунками та за чаюванням. А на згадку – фото з Сергієм Гуцаном й «Друзями Дагера».