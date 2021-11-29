Лента

Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 14:43259

ФК "Тростянец" завершил сотрудничество с пятью футболистами

Футбольный клуб «Тростянец» сообщил о завершении сотрудничества с пятью игроками и пожелал спортсменам успехов в дальнейшей карьере.

Максим Мигаль (нападающий) – с 2019 года выступал в составе ФК "Тростянец". Вместе с командой прошел путь из Чемпионата Сумской области и Чемпионата среди любителей Украины во Вторую лигу Украины. За команду провел 82 матча и забил 20 голов (на любительском уровне 68 матчей 20 голов, во Второй лиге 14 матчей)

Владислав Курило (защитник) – с 2019 года выступал в составе ФК "Тростянец". Как и Мигаль, прошел с командой путь от любителей до профессионалов. За команду сыграл 62 матча и забил 7 мячей (на любительском уровне 61 матч 7 голов, во Второй лиге 1 матч)

Вадим Дмитроченко (вратарь) – с 2020 года выступал в составе ФК "Тростянец". За команду сыграл 22 матча из них 8 "сухих" (на любительском уровне 20 матчей, во Второй лиге 2 матча)

Виктор Сахнюк (нападающий) – присоединился к команде летом 2021 перед стартом Второй лиги. В составе ФК "Тростянец" провел 13 матчей и забил 1 гол.

Роман Светличный (защитник) – присоединился к команде летом 2021 перед стартом Второй лиги. В составе ФК "Тростянец" провел 7 матчей.

Спорт ФК Футбол
  • Отправить: share
  • Версия для печати

По тематике

ФК «Сумы» прекратил сотрудничество с шестью игроками
Вчера 12:18

ФК «Сумы» прекратил сотрудничество с шестью игроками

Коммунальный футбольный клуб покинули шесть игроков....

«Кривбасс» официально выкупил воспитанника сумского футбола у СК «Днепр-1»
22.12.2021 10:48

«Кривбасс» официально выкупил воспитанника сумского футбола у СК «Днепр-1»

Форвард Алексей Хобленко стал полноценным игроком криворожского клуба....

«Альянс» может пополниться 9 футболистами «Виктории»
10.12.2021 15:52

«Альянс» может пополниться 9 футболистами «Виктории»

Только завершилась осенняя часть чемпионата Украины по футболу в первой лиге, как стало известно первых возможных трансферах....

«Альянс» и «Виктория» решили объединиться
03.12.2021 11:13

«Альянс» и «Виктория» решили объединиться

На Сумщине предпринимают усилия для создания боеспособной команды, которая бы завоевала путевку в элиту украинского футбола....

«Альянс» вышел на третье место в Первой лиге
29.11.2021 15:26

«Альянс» вышел на третье место в Первой лиге

Сегодня, 29 ноября, липоводолинский «Альянс» провел последний матч осенней части сезона....

Новости

На Сумщине за 7 января COVID-19 подтвердили у 185 человек
Сегодня 08:45
В спринте на этапе кубка IBU лучшее время среди украинцев показал глуховчанин
Сегодня 15:44
На "Авангарде" сыграли товарищеский хоккейный матч среди ветеранов
Сегодня 14:44
ФК "Тростянец" завершил сотрудничество с пятью футболистами
Сегодня 14:43
Полиция напоминает о правилах, которые позволят уберечься от воров
Сегодня 14:38
В Тростянце будут строить асфальтный завод
Сегодня 13:40
Очередное ДТП в Сумах: превысил скорость, выехал на встречную полосу
Сегодня 12:39
В Глухове спасатели оперативно ликвидировали возгорание легковушки
Сегодня 12:02
Сумчанка решила украсть продукты из супермаркета, чтобы устроить вечеринку
Сегодня 11:40
В исправительном центре на Сумщине полиция обнаружила наркотики
Сегодня 11:11
В Шостке вандалы сломали перила пандуса
Сегодня 11:05
За сомнительный товар продавца в Сумах оштрафовали на 102 тысячи
Сегодня 09:45
view counter
view counter

Статьи

Дизайн интерьера дома: что это такое, зачем нужен, основные составляющие
05.01.2022 18:52
Суд по загрязнению земли медотходами в Сумах перенесли
05.01.2022 17:43
Юлия Журавок: «Довольна, что могу составить достойную конкуренцию в команде»
01.01.2022 10:39
Какие настолки станут популярными в 2022 году
30.12.2021 20:12
Современный пол: бюджетно, надежно, эстетично
30.12.2021 14:20
У яких випадках період безробіття зараховується до страхового стажу?
30.12.2021 11:54
Суми — треті з кінця у рейтингу фінансової спроможності облцентрів
29.12.2021 14:06
Сумська команда «УДАРу Віталія Кличка» провела благодійну акцію «Різдвяна субота - УДАРна турбота»®
29.12.2021 13:29
Збільшені штрафи за шкоду природно-заповідному фонду: у яких випадках та до кого застосовуватимуть санкції
29.12.2021 12:30
В новий рік - з новими надіями!®
29.12.2021 09:21
Стьобані ковдри для оптових замовників
28.12.2021 17:03
Стамбульская конвенция способствует формированию семей, в которых нет насилия
28.12.2021 15:46
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Афиша

Зірки за обміном (Олексій Даруга, 2022)
Зірки за обміном (Олексій Даруга, 2022)
Кино Кінопалац "Дружба"
19.50
Співай 2 (Гарт Дженнінгс, Крістоф Лурделе, 2021)
Співай 2 (Гарт Дженнінгс, Крістоф Лурделе, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
09.45; 13.30
Людина павук: додому шляху нема (Джон Уоттс, 2021)
Людина павук: додому шляху нема (Джон Уоттс, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
17.10
Антитіла (Джон Кейс, 2021)
Антитіла (Джон Кейс, 2021)
Кино Планета Кіно
21.45
Помста землі (Лі Цзунь, 2021)
Помста землі (Лі Цзунь, 2021)
Кино Планета Кіно
16.15
355 (Саймон Кінберг, 2022)
355 (Саймон Кінберг, 2022)
Кино Планета Кіно
14.20; 19.30; 21.30
Три горішки для Попелюшки (Сесіль Мослі, 2021)
Три горішки для Попелюшки (Сесіль Мослі, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
15.30

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.