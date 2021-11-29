ФК "Тростянец" завершил сотрудничество с пятью футболистами Футбольный клуб «Тростянец» сообщил о завершении сотрудничества с пятью игроками и пожелал спортсменам успехов в дальнейшей карьере.

Максим Мигаль (нападающий) – с 2019 года выступал в составе ФК "Тростянец". Вместе с командой прошел путь из Чемпионата Сумской области и Чемпионата среди любителей Украины во Вторую лигу Украины. За команду провел 82 матча и забил 20 голов (на любительском уровне 68 матчей 20 голов, во Второй лиге 14 матчей)

Владислав Курило (защитник) – с 2019 года выступал в составе ФК "Тростянец". Как и Мигаль, прошел с командой путь от любителей до профессионалов. За команду сыграл 62 матча и забил 7 мячей (на любительском уровне 61 матч 7 голов, во Второй лиге 1 матч)

Вадим Дмитроченко (вратарь) – с 2020 года выступал в составе ФК "Тростянец". За команду сыграл 22 матча из них 8 "сухих" (на любительском уровне 20 матчей, во Второй лиге 2 матча)

Виктор Сахнюк (нападающий) – присоединился к команде летом 2021 перед стартом Второй лиги. В составе ФК "Тростянец" провел 13 матчей и забил 1 гол.

Роман Светличный (защитник) – присоединился к команде летом 2021 перед стартом Второй лиги. В составе ФК "Тростянец" провел 7 матчей.