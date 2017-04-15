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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 14:1851

Украинцев предупреждают о новой мошеннической схеме с "тысячей за вакцинацию"

По информации Приватбанка, в настоящее время некоторым клиентам поступают личные сообщения якобы от имени финучреждения в которых указан текст вроде такого: «Дарим 1000 UAH своим преданным клиентам».

В дальнейшем, после перехода по ссылке из сообщения, клиенты вводят персональные данные от своего аккаунта в Приват24 на мошенническом фишинговом сайте, после чего злоумышленники получают возможность списывать деньги с чужих счетов.

Банк настоятельно рекомендует украинцам ни в коем случае не реагировать на сомнительные "сообщения-подарки", инициированные мошенниками ради кражи логинов и паролей от Приват24.

"Приватбанк не распространял таких смс или сообщений в мессенджерах", – подчеркнули в госбанке.

В финучреждении настоятельно рекомендуют при получении подобных сообщений не переходить по ссылкам, указанной в сообщении, и как можно скорее обращаться по горячей линии Приватбанка 3700 за дополнительными разъяснениями.

Право Мошенники
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