Сумские полицейские по «горячим следам» нашли дачных воров Вчера на оперативную полицейскую линию «102» поступило сообщение о краже с дачного участка, находящемся на территории садового общества «Фрунзенец» в Сумах.

Во время выезда следственно-оперативной группы Сумского районного управления полиции по вызову, к работникам полиции обратились владельцы дачных участков и рассказали о том, что неподалеку заметили двух подозрительных лиц, которые слонялись по территории общества. А один из незнакомцев еще и перелезал через забор дачного участка.

Полицейские, проанализировав маршрут движения неизвестных, отправились им наперерез, и вскоре действительно вышли на мужчин и остановили их.

Во время проведения поверхностной проверки у одного из мужчин сотрудники полиции обнаружили несколько ключей для открытия хозяйственного здания, которые накануне были похищены.

В разговоре со стражами порядка мужчина признался в совершении кражи из дачного дома сумчанина. Несколько дней назад, попав в середину чужого помещения, злоумышленник утащил оттуда насосную станцию, гидроаккумулятор на 24 литра, блендер, настольный станок для обработки древесины и набор инструментов для камина.

По данному факту в полиции возбуждено уголовное производство по ч.3 ст. 185 «Кража» Уголовного кодекса Украины. Полиция проверяет мужчину и его приятеля на причастность к совершению подобных преступлений на территории города Сумы.