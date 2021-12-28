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Школьница из Глухова среди победителей всеукраинского конкурса

Ученица 10-Б класса Глуховского лицея-интерната с усиленной военной и физической подготовкой Ангелина Троша стала одним из 12-ти победителей Всеукраинского конкурса «Репортер».

Он проводился в рамках национального проекта по медиаграмотности МКИП "Фильтр" совместно со Шведским посольством в Украине и Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ). Цель конкурса – способствовать развитию медиа-грамотности украинской молодежи 9-11 классов путем привлечения к созданию качественного видео- и аудиоконтента.

Финал конкурса прошел в Киеве. Ангелина общалась с опытными журналистами ведущих украинских медиа, познакомилась с новыми друзьями-единомышленниками, получила положительные впечатления, а главное – смогла превратиться в настоящего телекорреспондента канала «1+1», пройдя практику под руководством известного репортера Петра Кузика, сообщается на сайте.

«Еще пол года назад я даже мечтать не могла о том, что когда-нибудь побываю в ньюзрумах известных украинских медиа, буду общаться с журналистами и телеведущими, получу драгоценные знания от людей, чьи истории действительно вдохновляют, найду друзей из разных уголков Украины, – делится своими впечатлениями Ангелина. – И вот попадаю в настоящую сказку. В течение трех дней мы могли понять больше о журналистике и профессии журналиста, повысить свой уровень знаний по медиаграмотности, увидеть, как работают общественный вещатель «UA: Первый» и интернет-телеканал «Общественное» изнутри, пройти практику в офисах разных известных украинских медиа. Мой невероятный день практики прошел на «1+1» с журналистом Петром Кузиком».

Ангелина увидела, как снимается Завтрак 1+1 и монтируются сюжеты, попыталась найти актуальную тему и написать о ней сюжет, провела время в офисе вместе с корреспондентами и журналистами 1+1.

«Честно говоря, эмоции переполняют до сих пор и, думаю, будут переполнять меня еще долго», – отметила на своей странице в фейсбуке юная глуховчанка, сообщает Неделя.

Общество Конкурс «Репортер»
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