В Свессе на Сумщине вандалы разрисовали новую детскую площадку

О неприятном инциденте информируют читатели местного интернет – издания Свеса.
«Недавно в Свесе установили новую яркую детскую площадку, но она уже пострадала от рук неизвестных вандалов. В частности, на детском здании появились надписи и рисунки», — отмечают небезразличные.
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