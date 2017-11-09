В Свессе на Сумщине вандалы разрисовали новую детскую площадку Об акте вандализма сообщили местные жители.

О неприятном инциденте информируют читатели местного интернет – издания Свеса.

«Недавно в Свесе установили новую яркую детскую площадку, но она уже пострадала от рук неизвестных вандалов. В частности, на детском здании появились надписи и рисунки», — отмечают небезразличные.