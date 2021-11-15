Началась выплата повышенных с 1 января 2022 года пенсий. Кто может рассчитывать? Перерасчет произведен автоматически для 3 361 человек и пенсия в среднем повышена на 1 895 гривен.

По поручению Президента Украины Владимира Зеленского, Правительство 10 декабря 2021 г. подало на рассмотрение в Верховную Раду Украины проект Закона Украины об улучшении условий пенсионного обеспечения для других нетрудоспособных родителей (матери/родители) и жен (супругу) погибших, умерших (пропавших) без вести) лиц, имеющих право на пенсию по Закону Украины «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы и некоторых других лиц».

Получателям пенсии по инвалидности из числа лиц с инвалидностью, в отношении которых установлена причинная связь инвалидности с Чернобыльской катастрофой, лиц, принимавших непосредственное участие в ликвидации других ядерных аварий и их последствий, а также пенсии в связи с потерей кормильца в результате Чернобыльской катастрофы за лиц из их числа, проведен перерасчет в соответствии с принятыми Верховной Радой по инициативе Правительства изменений в Закон Украины «О внесении изменений в Закон Украины «О статусе и социальной защите граждан, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы», которыми предоставлена возможность гражданским лицам исчислять пенсию по инвалидности исходя из заработной платы, определенной из пятикратного размера минимальной заработной платы, как это было ранее предусмотрено для военных.

Пересчет автоматически произведен для 21,2 тысячи человек из числа гражданских лиц и повышена пенсия в среднем на 2 903 гривен.

В индивидуальном порядке органы Пенсионного фонда Украины по каждому пенсионному делу лиц из числа указанных выше категорий, которым назначена пенсия в соответствии с другими законами, определяют целесообразность исчислять пенсию по Закону Украины «О статусе и социальной защите граждан, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы», исходя из заработной платы, определенной по пятикратному размеру минимальной заработной платы. О принятом решении органы Пенсионного фонда Украины проинформируют указанных лиц путем отправки письма или смс-сообщения на номер мобильного телефона операторов мобильной связи.

С 1 марта 2022 года пенсии, назначенные в соответствии с Законом Украины «О статусе и социальной защите граждан, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы», будут проиндексированы.

С 1 января 2022 года женщинам, родившимся в период с 1 января 1962 г. по 31 декабря 1962 г., при обращении впервые по назначению пенсии по возрасту устанавливается ежемесячное повышение в размере 9 процентов указанной пенсии.