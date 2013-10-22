На Сумщине решили ускорить передачу земли в приграничной полосе На Конотопщине активизировали оформление земельных участков для передачи в постоянное пользование военным частям Государственной пограничной службы Украины.

Вдоль линии границы шириной 30-50 м будут размещены инженерно-технические и фортификационные сооружения, ограждения, пограничные знаки, пограничные просеки, коммуникации. Эти земли подлежат изъятию, чтобы там можно было возвести инженерные сооружения

Соответствующий вопрос руководитель Конотопского района Людмила Зерниченко обсудила с заведующим сектором взаимодействия с правоохранительными органами, оборонной работой и гражданской защитой населения райгосадминистрации Яном Примаком и главным специалистом по вопросам мобилизационной работы Романом Нестеренко.

Сумская облгосадминистрация согласовала с Правительством сумму, необходимую для выкупа земельных участков в приграничной полосе. Средства должны получить область из государственного бюджета в 2022 году.

В границах с РФ на территории Сумской области необходимо проинвентаризировать и передать пограничникам более 2 тыс. участков.

Согласно законам Украины, в пограничной полосе внедрена особая система режимных мер, касающихся правил въезда, временного пребывания, проживания, передвижения граждан Украины и других лиц и, в частности, осуществления хозяйственной деятельности. Это, собственно, и есть пограничный режим.