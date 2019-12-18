На Сумщине женщина попала под грузовой поезд

Вчера около 11:30 в полицию поступило сообщение от дежурного по железнодорожному вокзалу о том, что неподалеку от станции Кролевец грузовой поезд сбил неизвестного.
На место происшествия выехала следственно-оперативная группа полиции, спасатели и бригада скорой медицинской помощи.
Как установили полицейские, 68-летняя женщина двигалась между железнодорожными путями и увидела, что навстречу ей движется поезд. Отойдя в сторону, она попала под двигавшийся в попутном направлении грузовой поезд.
В результате происшествия пенсионерка получила телесные повреждения и была госпитализирована в хирургическое отделение Шосткинской центральной районной больницы.
Сведения о данном событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам ч. 2 ст. 276 Уголовного кодекса Украины "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта".
Полиция напоминает гражданам о необходимости соблюдения правил безопасности на железнодорожном транспорте. Ходить по железнодорожным путям и приближаться к ним на расстояние менее пяти метров запрещено! Машинист локомотива не может сразу остановить поезд и предупредить наезд. Помните, что маленькая ошибка может стоить жизни, сообщает Отдел коммуникации полиции в Сумской области.
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