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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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На Сумщине женщина попала под грузовой поезд

К счастью, потерпевшая осталась жива и была доставлена в больницу. В полиции по данному факту возбуждено уголовное производство.

Вчера около 11:30 в полицию поступило сообщение от дежурного по железнодорожному вокзалу о том, что неподалеку от станции Кролевец грузовой поезд сбил неизвестного.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа полиции, спасатели и бригада скорой медицинской помощи.

Как установили полицейские, 68-летняя женщина двигалась между железнодорожными путями и увидела, что навстречу ей движется поезд. Отойдя в сторону, она попала под двигавшийся в попутном направлении грузовой поезд.

В результате происшествия пенсионерка получила телесные повреждения и была госпитализирована в хирургическое отделение Шосткинской центральной районной больницы.

Сведения о данном событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам ч. 2 ст. 276 Уголовного кодекса Украины "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта".

Полиция напоминает гражданам о необходимости соблюдения правил безопасности на железнодорожном транспорте. Ходить по железнодорожным путям и приближаться к ним на расстояние менее пяти метров запрещено! Машинист локомотива не может сразу остановить поезд и предупредить наезд. Помните, что маленькая ошибка может стоить жизни, сообщает Отдел коммуникации полиции в Сумской области.

Право Попал под поезд
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