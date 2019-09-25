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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Поезд «Шостка – Киев» насмерть сбил 63-летнего мужчину

21 августа, около 18:00, в полицию поступило сообщение о том, что поезд «Шостка - Киев» на пассажирском железнодорожном остановочном пункте Хорошее Озеро в Черниговской области насмерть сбил человека.

На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа Нежинского районного отдела полиции, сообщает полиция Черниговской области.

По предварительной информации, мужчина, 1958 года рождения, находился у пути с велосипедом. Тело направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы.

Полиция открыла производство по части 3 статьи 276 Уголовного кодекса Украины - нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта, повлекшее смерть человека. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.

Право Попал под поезд
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