Поезд «Шостка – Киев» насмерть сбил 63-летнего мужчину

На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа Нежинского районного отдела полиции, сообщает полиция Черниговской области.
По предварительной информации, мужчина, 1958 года рождения, находился у пути с велосипедом. Тело направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы.
Полиция открыла производство по части 3 статьи 276 Уголовного кодекса Украины - нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта, повлекшее смерть человека. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.
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