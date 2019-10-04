На Сумщине полиция расследует гибель человека под колесами поезда

Машинист тепловоза объяснил полиции, как заметил, что на шпалах между рельсами лежит нечто, похожее на человека в темной одежде. Железнодорожник применил экстренное торможение, но наезда избежать не удалось. Человек погиб под колесами поезда. Личность погибшего устанавливается полицией. Предварительно, это житель города Сумы. Следственным отделом Сумского районного управления полиции было открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 276 «Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта» Уголовного кодекса Украины. Следствие продолжается, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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