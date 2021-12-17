Ушел из жизни почетный гражданин Ромен Ушел в вечность Давыдов Иван Тимофеевич, Почётный гражданин города Ромны, бывший первый заместитель городского головы (1990-1998 гг.), инженер-строитель, ставший целой эпохой для Ромен.

«Оборвалась жизнь творческой личности, профессионала и просто хорошего человека.

Его жизненный путь – это пример преданности и достоинства, творчества и настойчивости, любви к жизни, городу и людям.

Склоняясь в скорби и разделяя боль потери, выражаем глубокое соболезнование семье и близким по поводу тяжелой потери.

Вечная память…» – говорится в сообщении Роменского городского совета.