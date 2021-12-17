Ушел из жизни почетный гражданин Ромен

«Оборвалась жизнь творческой личности, профессионала и просто хорошего человека.
Его жизненный путь – это пример преданности и достоинства, творчества и настойчивости, любви к жизни, городу и людям.
Склоняясь в скорби и разделяя боль потери, выражаем глубокое соболезнование семье и близким по поводу тяжелой потери.
Вечная память…» – говорится в сообщении Роменского городского совета.
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