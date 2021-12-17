Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 10:55554

Ушел из жизни почетный гражданин Ромен

Ушел в вечность Давыдов Иван Тимофеевич, Почётный гражданин города Ромны, бывший первый заместитель городского головы (1990-1998 гг.), инженер-строитель, ставший целой эпохой для Ромен.

«Оборвалась жизнь творческой личности, профессионала и просто хорошего человека.

Его жизненный путь – это пример преданности и достоинства, творчества и настойчивости, любви к жизни, городу и людям.

Склоняясь в скорби и разделяя боль потери, выражаем глубокое соболезнование семье и близким по поводу тяжелой потери.

Вечная память…» – говорится в сообщении Роменского городского совета.

Общество Утрата
  • Отправить: share
  • Версия для печати

По тематике

Пішов із життя відомий сумський краєзнавець
29.12.2021 15:44

Пішов із життя відомий сумський краєзнавець

На 75-му році життя відійшов у Вічність історик, краєзнавець, музейник Ігор Миколайович Скворцов, повідомили у Сумському обласному краєзнавчому музеї....

Ушла из жизни последняя партизанка-ковпаковка Сумщины
26.12.2021 16:32

Ушла из жизни последняя партизанка-ковпаковка Сумщины

Сегодня, 26 декабря, на 94-м году жизни скончалась Надежда Ефимовна Рожкова....

Ушел из жизни один из самых известных художников Шостки
24.12.2021 12:41

Ушел из жизни один из самых известных художников Шостки

Печальную новость на странице в Фейсбуке сообщил директор Шосткинской десткой школы искусств Юрий Лоза....

На Сумщине погиб молодой врач, педагог медучилища
20.12.2021 11:44

На Сумщине погиб молодой врач, педагог медучилища

Лебединский профессиональный медицинский колледж имени профессора М.И. Ситенко сообщает о гибели коллеги Александра Хрина....

Ушел из жизни настоятель храма на Сумщине
17.12.2021 14:02

Ушел из жизни настоятель храма на Сумщине

16 декабря оборвалась жизнь протоиерея отца Владимира Геруса....

Новости

На Сумщине за минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 37 человек
Сегодня 09:24
На Сумщине пожарные спасли от уничтожения жилой дом (видео)
Сегодня 12:50
Малюнки на фронт: сумські заклади освіти долучилися до різдвяної акції
Сегодня 12:10
На Сумщине 22,7% коек загружены больными COVID-19
Сегодня 11:26
Сумские власти ждут следующей трагедии на остановке
Сегодня 11:07
Служба зайнятості Сумщини допоможе у боротьбі з негодою
Сегодня 11:00
Ушел из жизни почетный гражданин Ромен
Сегодня 10:55
На Сумщине женщина попала под грузовой поезд
Сегодня 10:52
На Сумщине полицейские разыскивают мужчину, осужденного за убийство
Сегодня 10:29
Сумские полицейские разыскивают мужчину, подозреваемого в грабеже
Сегодня 10:27
В Сумах отключили воду на Тополе
Сегодня 09:45
В Сумах бывшего полицейского, сбившего на переходе двух женщин, оправдали из-за бюрократических проволочек
Сегодня 09:37
view counter
view counter

Статьи

Юлия Журавок: «Довольна, что могу составить достойную конкуренцию в команде»
01.01.2022 10:39
Какие настолки станут популярными в 2022 году
30.12.2021 20:12
Современный пол: бюджетно, надежно, эстетично
30.12.2021 14:20
У яких випадках період безробіття зараховується до страхового стажу?
30.12.2021 11:54
Суми — треті з кінця у рейтингу фінансової спроможності облцентрів
29.12.2021 14:06
Сумська команда «УДАРу Віталія Кличка» провела благодійну акцію «Різдвяна субота - УДАРна турбота»®
29.12.2021 13:29
Збільшені штрафи за шкоду природно-заповідному фонду: у яких випадках та до кого застосовуватимуть санкції
29.12.2021 12:30
В новий рік - з новими надіями!®
29.12.2021 09:21
Стьобані ковдри для оптових замовників
28.12.2021 17:03
Стамбульская конвенция способствует формированию семей, в которых нет насилия
28.12.2021 15:46
Миколай Vs Дід Мороз
28.12.2021 15:34
Как сделать идеальные брови: секреты красоты
28.12.2021 15:20
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.