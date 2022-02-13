В Конотопе под колесами электрички погиб пенсионер В Конотопе в результате наезда электрички телесные повреждения получили 82-летний мужчина и 77-летняя женщина. От полученных травм мужчина скончался в больнице.

Сегодня, около 17 часов, электричка совершила наезд на двух пенсионеров, переходивших дорогу. В результате чего мужчина и женщина получили телесные повреждения. От полученных травм мужчина скончался в больнице.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего, решается вопрос об открытии уголовного производства.