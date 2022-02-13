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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 21:06501

В Конотопе под колесами электрички погиб пенсионер

В Конотопе в результате наезда электрички телесные повреждения получили 82-летний мужчина и 77-летняя женщина. От полученных травм мужчина скончался в больнице.

Сегодня, около 17 часов, электричка совершила наезд на двух пенсионеров, переходивших дорогу. В результате чего мужчина и женщина получили телесные повреждения. От полученных травм мужчина скончался в больнице.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего, решается вопрос об открытии уголовного производства.

Право Дтп Попал под поезд
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
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В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
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«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
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«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

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