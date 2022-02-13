В Конотопе под колесами электрички погиб пенсионер

Сегодня, около 17 часов, электричка совершила наезд на двух пенсионеров, переходивших дорогу. В результате чего мужчина и женщина получили телесные повреждения. От полученных травм мужчина скончался в больнице.
В настоящее время сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего, решается вопрос об открытии уголовного производства.
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