«Никто из родственников не явился»: состояние женщины, попавшей под поезд на Сумщине, тяжелое

Она находится в реанимации. Об этом 5 декабря рассказал главный врач Шосткинской центральной районной больницы Олег Штогрин, пишет Суспільне.
По его словам, ее состояние было тяжелым с момента госпитализации.
«Состояние стабилизировали. Радикального улучшения еще нет. Во-первых, возраст у нее достаточно солидный, какой мы точно не знаем. К сожалению, уже вторые сутки никто из родственников не появился. Документов у женщины нет. Она дезориентирована во времени, в пространстве, поэтому малоконтактна. Состояние ближе к тяжелому из-за черепно-мозговой травмы», — отметил он.
По информации полиции, женщина попала под колеса грузового поезда вблизи станции «Кролевец». По версии следствия, 68-летняя женщина шла между железнодорожными путями и увидела, что навстречу ей движется поезд. Она отошла в сторону и попала под грузовой поезд, курсировавший в попутном направлении.
К счастью, потерпевшая осталась жива и была доставлена в больницу. В полиции по данному факту возбуждено уголовное производство....
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