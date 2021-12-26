В Верховной Раде рассматривают вопрос о досрочном прекращении полномочий Лебединского горсовета В Комитете Верховной Рады Украины по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства рассматривается вопрос о досрочном прекращении полномочий депутатов Лебединского городского совета.

Напомним, ранее на официальном сайте Лебединского городского совета, по инициативе общественных активистов, была обнародована петиция «Об роспуске Лебединского городского совета», которая за короткий срок набрала необходимое количество голосов.

Позже эту петицию поддержал городской голова Александр Баклыков и направил в Верховную Раду Украины обращение о досрочном прекращении полномочий Лебединского городского совета восьмого созыва и назначении внеочередных выборов депутатов местного совета, сообщается в Фейсбуке Лебединского горсовета.

Напомним: в Лебедине продолжается борьба между мэром и горсоветом. Первого якобы отстранили депутаты, но он продолжает ходить на работу. Сам же мэр успел отстранить секретаря горсовета, который в случае отстранения мэра должен временно занять его место. Тем временем сессии горсовета также не проводятся…