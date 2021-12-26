На Сумщине украли 377 тыс. грн на утеплении школы Вчера в рамках уголовного производства следователи Сумского районного управления полиции ГУНП в Сумской области сообщили о подозрении директору одного из предприятий, которое производило ремонтные работы здания Миропольского учебно-воспитательного комплекса.

Досудебное расследование по данному делу началось в апреле 2021 г. и было открыто по факту завладения бюджетными денежными средствами, принадлежащими Департаменту капитального строительства Сумской областной государственной администрации, а также средствами областного бюджета Сумской области.

Полиция установила, что в июле 2020 г. с указанным предприятием был заключен договор о проведении капитального ремонта здания (утепления фасада) Миропольского учебно-воспитательного комплекса, в состав которого входят общеобразовательная школа и дошкольное учебное заведение. На основании выданных официальных документов за выполнение работ предприятию была уплачена немалая сумма бюджетных денежных средств.

Но согласно выводу судебных экспертиз стоимость фактически выполненных объемов работ была завышена. Своими противоправными действиями директор предприятия нанес ущерб почти на 377 000 гривен.

Под процессуальным руководством прокуратуры мужчине поставлено в известность о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 4 ст. 191 "Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением", и ч. 1 ст. 366 «Служебный подлог» Уголовного кодекса Украины, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.