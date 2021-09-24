На Сумщине прокуратура вернула из незаконной аренды земельных участок стоимостей 4 млн грн

Прокуратурой установлено, что в 2018 году указанные земли, относящиеся к коммунальной собственности, решением сессии переданы в аренду частному сельскохозяйственному предприятию. Однако передача в аренду такой категории земель производится исключительно по результатам проведения земельных торгов.
Следовательно, прокуратура обратилась в суд с соответствующим иском. Суд согласился с доводами прокуратуры, признал незаконным и упразднил решение сессии о передаче в аренду земель коммунальной собственности.
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