На Сумщине прокуратура вернула из незаконной аренды земельных участок стоимостей 4 млн грн По иску Конотопской окружной прокуратуры Хозяйственным судом Сумской области признан недействительным договор аренды земельных участков общей площадью 21 га стоимостью 4 млн грн и возвращен в распоряжение сельскому совету.

Прокуратурой установлено, что в 2018 году указанные земли, относящиеся к коммунальной собственности, решением сессии переданы в аренду частному сельскохозяйственному предприятию. Однако передача в аренду такой категории земель производится исключительно по результатам проведения земельных торгов.

Следовательно, прокуратура обратилась в суд с соответствующим иском. Суд согласился с доводами прокуратуры, признал незаконным и упразднил решение сессии о передаче в аренду земель коммунальной собственности.