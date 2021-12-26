Пришёл в «АТБ» за йогуртом, а получил деньги на покупку нового таунхауса Торговая сеть номер один в Украине помогла украинцам окунуться в атмосферу волшебного праздника. В течение месяца перед Новым годом во всех супермаркетах «АТБ» (их в 24 областях страны насчитывается уже 1307) проходила уникальная промоакция.

Речь идет о проекте «АТБ вітає тебе», в рамках которого каждый покупатель имел реальные шансы мгновенно выиграть один из призов, среди которых были пятнадцать современных телевизоров, роботы-пылесосы (разыграно 30 шт.), золотые кулоны (100 шт.), сертификаты на скидку в магазинах Gold.ua (300 тысяч), Comfy (более 120 тысяч), подписки на MEGOGO… Ну а главным подарком стал чек с шестизначной суммой на покупку собственного жилья — комфортного таунхауса.

Как и в любой другой акции «АТБ», правила были максимально простые и понятные, а условия честные. Сделав покупку на весьма скромную по сегодняшним меркам сумму (от 200 гривен), нужно было зарегистрировать код, указанный на чеке – и колесо фортуны моментально крутилось, указывая на выигрыш. За время акции на кассах магазинов «АТБ» было выдано более 6 миллионов чеков с кодами. Свыше трехсот тысяч украинцев зарегистрировали полученные промокоды и попытали счастья. Почти пятьдесят тысяч покупателей создали на сайте «АТБ» уникальные поздравительные открытки для своих близких. Ежедневно число регистраций превышало 25 тысяч. Тем, кому удача благоволила, незамедлительно отправляли выигранные подарки. Кто-то сразу же на мобильный получил сертификат с солидной скидкой на покупки в популярных торговых сетях, кто-то вскоре отправился на почту за золотым украшением или роботом-пылесосом... А вот самому везучему украинцу, обладателю главного подарка, пришлось запастись терпением. Чек на покупку новенького жилья – таунхауса – в торжественной обстановке вручили в Киеве накануне Нового года.

Победителем промо «АТБ вітає тебе» стал скромный мастер лесного хозяйства из города Городня Черниговской области Дмитрий Максименко. По его словам, это уже второе чудо, произошедшее с ним за последнее время.

«Месяц назад в моей семье случилось пополнение – у меня родилась вторая дочь. И вот теперь я стал обладателем главного подарка в новогодней акции «АТБ»! Признаюсь, даже не мог поверить, что мне так повезло. Новое жилье будет очень кстати для моей увеличившейся семьи, — рассказал Дмитрий Александрович. — Когда позвонили и пригласили в Киев на праздничную церемонию, то я подумал, что стал участником программы розыгрышей. Однако сомнения быстро развеялись. Я уже много лет почти ежедневно хожу в этот супермаркет за продуктами для своей семьи и хорошо знаю, что тут все по-честному».

Интересно, что в чеке, ставшем счастливым для Дмитрия Максименко и его семьи, указаны продукты, которые он приобретает почти каждый день — сырки, йогурты, его любимая бутылочка пепси…

Как он рассказал во время получения главного подарка, ранее никогда в акциях первых мест не получал, хотя и искренне надеялся на удачу. И, как видим, не зря! Чудеса случаются, особенно перед Новым годом и с «АТБ».

Задумав столь масштабный и щедрый промопроект, в «АТБ» хотели, прежде всего, создать атмосферу уюта и магии предстоящих праздников – причем на целый месяц.

«Промо от «АТБ» – это всегда незабываемые эмоции и фантастические подарки! У нас честные цены и честные акции с понятными условиями. А яркие праздничные конкурсы и промо с ценными подарками стали уже своеобразной визитной карточкой торговой сети № 1 в Украине», — сообщила Ирина Ковальская, районный управляющий «АТБ».

Уже почти три десятилетия украинцы перед праздниками спешат за гарантированно свежими продуктами к новогоднему столу в магазины «АТБ». И дело не только в широком ассортименте гарантированно свежих продуктов, которых на прилавках дискаунтеров этой торговой сети более 3,5 тысяч наименований. Свою роль также играет возможность экономно расходовать семейный бюджет.Однако перед праздниками главное – окунуться в атмосферу Рождества и Нового года. Каждый может почувствовать, что с «АТБ» возможно все: и порадовать своих близких любимыми изысканными деликатесами по разумной цене, и получить под елочку приятный подарок – даже ключи от шикарного таунхауса!

Чтобы реализовать масштабный всеукраинский проект, «АТБ» удалось объединить 16 брендов от 4 компаний-производителей: Pepsi, Sandora, «Садочок», «Чудо», «Машенька», «Славяночка», «Агуша», Хрусteam , Cheetos, Mirinda, 7 Up, Persil, Silan, Losk, Nescafe, Norven. Партнерами акции стали агентство маркетинговых сервисов Twiga’Go, Comfy, Gold.ua и сервис MEGOGO.

Ежегодно «АТБ» проводит множество акций с богатым призовым фондом (автомобили, электросамокаты, электроника, бытовая техника и т. д.), в которых участвуют миллионы клиентов сети. При этом акции, проводимые в «АТБ», всегда имеют честные правила. По статистике 97% граждан хоть раз посещали инновационный дискаунтер «АТБ» или принимали участие в акциях многолетнего лидера украинского ритейла.