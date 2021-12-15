В Ромнах поймали «на горячем» квартирного вора В Ромнах наряд Управления полиции охраны задержал 41-летнего местного жителя, который обворовал квартиру и убегал из нее через окно.

Во время дежурства сотрудники взвода реагирования №2 батальона Управления полиции охраны в Сумской области на одной из улиц города Ромны заметили неизвестного, который через окно покидал квартиру на первом этаже многоэтажки. Полицейские сразу же задержали мужчину. Им оказался 41-летний местный житель.

Как выяснилось, задержанный проник в квартиру 45-летнего роменчанина, отжав пластиковое окно. В чужой квартире нашел деньги и украл их. Неожиданно для злоумышленника вернулись хозяева. Так что вор стал бежать через окно, где его и задержал наряд полиции охраны.

«Следователи Роменского районного отдела полиции открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 185 "Кража" Уголовного кодекса Украины и по согласованию Роменской окружной прокуратуры уже объявили гражданину о подозрении и направили в суд ходатайство об избрании в отношении него меры пресечения в виде содержания под стражей», - комментирует Александр Каливод, заместитель начальника Роменского районного отдела полиции - начальник сектора криминальной полиции, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.