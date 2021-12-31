Сумським дітлахам приїхали подарунки міжнародної акції «Свято без тата» У Польщі щорічно проходить акція «Свято без тата» - міжнародний різдвяний збір подарунків для дітей загиблих Захисників України.

Об’єднуючи зусилля раз у рік та вручаючи символічний подарунок дітям до Різдва, люди вшановують пам'ять про тих, хто загинув захищаючи свою країну.

Минулого року попри пандемію у співпраці з військовими вдалося вручити 3640 іменних подарунків дітям Захисників. Завдяки координації Управління цивільно-військового співробітництва Збройних Сил України та чітким діям територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки вдалося оперативно доставити подарунки до дітей зі всіх областей України.

Від 2014 року в рамках акції було вручено понад 20 тисяч іменних подарунків.

Звертаємо увагу, що це не акція гуманітарної допомоги, Різдвяні подарунки дітям, це символ пам’яті про їхніх батьків, які відділи найцінніше – життя, у боротьбі за наше краще майбутнє.