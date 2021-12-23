В Сумах такси на переходе сбило 11-летнего мальчика В результате ДТП на перекрестке улиц Вячеслава Чорновила — Пушкина травмировался 11-летний мальчик.

Сообщения о ДТП патрульные полицейские получили сегодня утром, около 8 часов.

На месте происшествия инспекторы предварительно выяснили, что 55-летний водитель автомобиля Renault Logan допустил наезд на 11-летнего парня, который пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Ребенка с телесными повреждениями врачи доставили в больницу для оказания необходимой помощи.

Для выяснения обстоятельств происшествия патрульные вызвали следственно-оперативную группу Сумского районного управления полиции.

С начала года в областном центре произошло 33 дорожно-транспортных происшествия с участием несовершеннолетних. 29 аварий — с травмированными, в которых 1 ребенок погиб и еще 31 ребенок получил телесные повреждения разной степени тяжести.