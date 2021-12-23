В Сумах произошло тройное ДТП Вчера, около 10 часов 45 минут, патрульным поступило сообщение о ДТП на улице Степана Бандеры.

На месте происшествия инспекторы установили, что 40-летний водитель транспортного средства KIA Rio, поворачивая налево, не предоставил преимущества в движении и допустил столкновение с автомобилем Toyota Camry, который двигался во встречном направлении прямо. После этого водитель транспортного средства Toyota допустил столкновение автомобилем Mitsubishi Outlander.

Транспортные средства получили механические повреждения.

Патрульные оформили материалы и составили на водителя KIA Rio админпротокол по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) КУоАП.