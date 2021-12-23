В Сумах произошло тройное ДТП

На месте происшествия инспекторы установили, что 40-летний водитель транспортного средства KIA Rio, поворачивая налево, не предоставил преимущества в движении и допустил столкновение с автомобилем Toyota Camry, который двигался во встречном направлении прямо. После этого водитель транспортного средства Toyota допустил столкновение автомобилем Mitsubishi Outlander.
Транспортные средства получили механические повреждения.
Патрульные оформили материалы и составили на водителя KIA Rio админпротокол по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) КУоАП.
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