На Сумщине полицейские поймали наркодилера

На основании предварительно полученной информации о возможном перемещении посылки с наркотиками, сотрудники полиции приступили к проверке по данному факту. Информация подтвердилась.
Во время осмотра посылки правоохранители обнаружили внутри полиэтиленовый пакет с психотропным веществом Амфетамин, весом около 45 граммов.
Все обнаруженное полицейские изъяли и направили на экспертное исследование.
По данному факту следователи полиции открыли уголовное производство по ст. 309 «Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта» Уголовного кодекса Украины. Следствие продолжается, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
Сумские патрульные остановили водителя с признаками опьянения и еще веществом, похожим на наркотическую....
Сотрудники управления борьбы с наркопреступностью в Сумской области совместно со следователями Сумского районного управления полиции задокументировали факт незаконного хранения около...
14 декабря работники управления борьбы с наркопреступностью в Сумской области ДБН НПУ совместно со следователями Сумского районного управления полиции ГУНП...
Рекордные 5,5 тонн вещества, похожего на марихуану, изъяты во время обысков в Сумской области....
Будут судить семь человек, которые обустроили две нарколаборатории и изготавливали метадон в больших размерах для продажи на Киевщине, Сумщине и...