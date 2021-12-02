На Сумщине полицейские поймали наркодилера Вчера работники управления борьбы с наркопреступностью в Сумской области совместно с работниками отдела полиции №1 (г. Глухов), в ходе оперативно-профилактической отработки области, разоблачили мужчину после получения им посылки с психотропным веществом.

На основании предварительно полученной информации о возможном перемещении посылки с наркотиками, сотрудники полиции приступили к проверке по данному факту. Информация подтвердилась. Во время осмотра посылки правоохранители обнаружили внутри полиэтиленовый пакет с психотропным веществом Амфетамин, весом около 45 граммов. Все обнаруженное полицейские изъяли и направили на экспертное исследование. По данному факту следователи полиции открыли уголовное производство по ст. 309 «Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта» Уголовного кодекса Украины. Следствие продолжается, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.