Сумщина вышла из «красной зоны»

В пределах желтого уровня запрещено:
- посещение учебных заведений, если на самоизоляции находится более 50% учащихся и сотрудников;
- работа учебных заведений, в которых вакцинировано менее 100% персонала;
- проведение массовых мероприятий;
- работа кинотеатров, театров и других заведений культуры;
- работа заведений общепита (кроме работы на вынос и доставки);
- работа спортзалов, бассейнов;
- деятельность заведений по размещению (кроме гостиниц, санаторных и социальных заведений);
- межобластные и международные перевозки.
Ограничения, предусмотренные желтым уровнем, не будут действовать, если у всех работников и посетителей один из документов:
- "желтый" COVID-сертификат или бумажную справку 063-О (действующие 30 дней);
- «зеленый» COVID-сертификат (действует 365 дней);
- международное свидетельство о вакцинации (действующее 365 дней);
- иностранный COVID-сертификат о прививках вакцинами, разрешенными ВОЗ (действует 365 дней);
- отрицательный результат ПЦР или экспресс-теста на определение антигена (действует 72 часа).
- сертификат о выздоровлении от COVID-19 (действует 105 дней с даты установления диагноза).
То есть для работы и посещения заведений на желтом уровне достаточно получить хотя бы одну прививку и иметь хотя бы «желтый» внутренний COVID-сертификат или временно справку 063-О, выданную врачом, проводившим прививку.
Во время внеочередного заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций было принято решение отменить красный уровень эпидопасности...
На Сумщине превышен всего один индикатор определения уровней эпидемической опасности в соответствии с постановлением КМУ от 9 декабря 2020 г....
Министр здравоохранения Виктор Ляшко на брифинге отметил, что Киевская, Житомирская, Сумская и Черкасская области могут вскоре выйти из "красной" зоны...
По информации управления здравоохранения, по показателям заболеваемости COVID-19 Сумы приблизились к выходу из «красной» зоны....
Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что на новогодние праздники в Украине не будут вводить дополнительные карантинные ограничения....