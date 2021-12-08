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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Сумщина вышла из «красной зоны»

С 23 декабря Сумщина вышла из «красной зоны эпидопасноcти.

В пределах желтого уровня запрещено:

- посещение учебных заведений, если на самоизоляции находится более 50% учащихся и сотрудников;

- работа учебных заведений, в которых вакцинировано менее 100% персонала;

- проведение массовых мероприятий;

- работа кинотеатров, театров и других заведений культуры;

- работа заведений общепита (кроме работы на вынос и доставки);

- работа спортзалов, бассейнов;

- деятельность заведений по размещению (кроме гостиниц, санаторных и социальных заведений);

- межобластные и международные перевозки.

Ограничения, предусмотренные желтым уровнем, не будут действовать, если у всех работников и посетителей один из документов:

- "желтый" COVID-сертификат или бумажную справку 063-О (действующие 30 дней);

- «зеленый» COVID-сертификат (действует 365 дней);

- международное свидетельство о вакцинации (действующее 365 дней);

- иностранный COVID-сертификат о прививках вакцинами, разрешенными ВОЗ (действует 365 дней);

- отрицательный результат ПЦР или экспресс-теста на определение антигена (действует 72 часа).

- сертификат о выздоровлении от COVID-19 (действует 105 дней с даты установления диагноза).

То есть для работы и посещения заведений на желтом уровне достаточно получить хотя бы одну прививку и иметь хотя бы «желтый» внутренний COVID-сертификат или временно справку 063-О, выданную врачом, проводившим прививку.

 
Общество Желтая зона Карантин
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