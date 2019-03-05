С 23 декабря в Сумах заработал троллейбусный маршрут №21

Кольцевой маршрут Автовокзал – ул. Ильинская – Покровская пл. – ул. Героев Сумщины – ул. Троицкая – ул. Привокзальная – Железнодорожный вокзал – ул. Металлургов – пр. Курский – ул. Ковпака – ул. Черниговская – Белопольское шоссе – Автовокзал будут обслуживать 3 (три) троллейбуса с интервалом движения 20-25 минут.
После корректировки графиков по обращению пассажиров, расписание будет доступно в режиме on-line. В настоящее время графики движения уже размещены на остановках общественного транспорта. Пожелания и предложения по смене работы маршрута 050 405 60 60; 0542 700-981.
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