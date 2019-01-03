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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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В Сумах выпало больше всего снега в области

Как сообщает Украинский гидрометцентр, на утро 20 декабря в Сумах снежный покров составляет 6 см.

Это максимум по Сумской области. В Дружбе - 3 см, в Конотопе – 2 см, в Глухове, Ромнах, Лебедине – по 1 см.

В Украине глубже всего снежный покров в Карпатах – до 61 см.

Общество Снег
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