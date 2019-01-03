В Сумах выпало больше всего снега в области

Это максимум по Сумской области. В Дружбе - 3 см, в Конотопе – 2 см, в Глухове, Ромнах, Лебедине – по 1 см.
В Украине глубже всего снежный покров в Карпатах – до 61 см.
Вечером 2 и ночью 3 декабря по Сумской области и г. Сумы ожидаются сложных погодных условий....
В Ромнах в результате значительного количества снега буквально сложилась крыша одноэтажного дома на несколько домохозяйств....
ЧП произошло сегодня, 29 января, на Кролевецком рынке....
Фото выложил в Фейсбуке сумчанин Андрей Васин....
На всей территории Сумской области наблюдаются осадки в виде снега....