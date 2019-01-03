В Сумах выпало больше всего снега в области Как сообщает Украинский гидрометцентр, на утро 20 декабря в Сумах снежный покров составляет 6 см.

Это максимум по Сумской области. В Дружбе - 3 см, в Конотопе – 2 см, в Глухове, Ромнах, Лебедине – по 1 см.

В Украине глубже всего снежный покров в Карпатах – до 61 см.