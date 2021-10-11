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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 11:10283

В Сумах растет число заболевших ОРВИ

Об этом сегодня, 20 декабря, во время аппаратного совещания в мэрии сообщила начальник горуправления здравоохранения Елена Чумаченко.

По данным еженедельно мониторинга, на прошлой неделе в Сумах зарегистрировано увеличение случаев заболевания на 16% по сравнению с предыдущей неделей. Всего заболели 1641 человек. Среди заболевших 67% это дети до 18 лет. Интенсивный показатель заболеваемости – 621,1 на 100 тыс. населения, что ниже круглогодичного порогового уровня – 665,3. Госпитализированы на прошлой неделе 151 житель города. Это 9% от всех заболевших.

Общество ОРВИ
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