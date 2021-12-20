На Сумщине за воскресенье COVID-19 подтвердили у 47 человек

По состоянию на 20 декабря 2021 года за все время пандемии в Сумской области было зафиксировано 129 505 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Из них 2749 летальных исходов, за минувшие сутки – 2 (Сумской р-н – 2).
Сейчас от COVID-19 в Сумской области выздоровело 122 404 человека, из них за минувшие сутки – 100 (Сумской р-н – 100).
Статистику предоставила сегодня, 20 декабря, во время аппаратного совещания в мэрии начальница управления здравоохранения Елена Чумаченко....
COVID-19 подтвердили у 114 человек (Конотопский р-н – 3, Ахтырский р-н – 23, Роменский р-н – 10, Сумской р-н –...
COVID-19 подтвердили у 143 человек (Конотопский р-н – 22, Ахтырский р-н – 13, Роменский р-н – 17, Сумской р-н –...
COVID-19 подтвердили у 239 человек (Конотопский р-н – 56, Ахтырский р-н – 3, Роменский р-н – 32, Сумской р-н –...
COVID-19 подтвердили у 231 человек (Конотопский р-н – 32, Ахтырский р-н – 20, Роменский р-н – 42, Сумской р-н –...