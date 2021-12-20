На Сумщине за воскресенье COVID-19 подтвердили у 47 человек COVID-19 подтвердили у 47 человек (Ахтырский р-н – 8, Роменский р-н – 7, Сумской р-н – 32).

По состоянию на 20 декабря 2021 года за все время пандемии в Сумской области было зафиксировано 129 505 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Из них 2749 летальных исходов, за минувшие сутки – 2 (Сумской р-н – 2).

Сейчас от COVID-19 в Сумской области выздоровело 122 404 человека, из них за минувшие сутки – 100 (Сумской р-н – 100).