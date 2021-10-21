Сумщина скоро может выйти из "красной" зоны

"Министерство уже инициировало созыв комиссии техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций для рассмотрения этого вопроса и принятия соответствующего решения", – подчеркнул глава Минздрава.
Он также напомнил, что в среду, 15 декабря, правительство продлило действие адаптивного карантина на территории Украины до 31 марта 2022 года.
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