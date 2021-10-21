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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 12:52288

Сумщина скоро может выйти из "красной" зоны

Министр здравоохранения Виктор Ляшко на брифинге отметил, что Киевская, Житомирская, Сумская и Черкасская области могут вскоре выйти из "красной" зоны адаптивного карантина.

"Министерство уже инициировало созыв комиссии техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций для рассмотрения этого вопроса и принятия соответствующего решения", – подчеркнул глава Минздрава.

Он также напомнил, что в среду, 15 декабря, правительство продлило действие адаптивного карантина на территории Украины до 31 марта 2022 года.

Общество Карантин
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Нелегалка (мала сцена)
Нелегалка (мала сцена)
Театр Сумський національний академічний театр драми та музичної комедії ім.М.Щепкіна
18.30
Любовний трикутник (Київ)
Любовний трикутник (Київ)
Театр Сумський обласний театр для дітей та юнацтва
19.00
Зарубіжні хіти
Зарубіжні хіти
Концерты Сумська обласна філармонія
18.00
Виставка до 100-річчя передачі музею колекції Оскара Гансена "Забутий затишок минулого буття"
Виставка до 100-річчя передачі музею колекції Оскара Гансена "Забутий затишок минулого буття"
Выставки Сумський обласний художній музей ім.Н.Онацького
10.00-17.00, крім пт
Виставка живопису "Freedom is our Religion"
Виставка живопису "Freedom is our Religion"
Выставки Бібліотека Сумського державного університету

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